Voetballen op spelcomputer en gras tijdens dertiende Heitingatoernooi

ALPHEN AAN DEN RIJN - Sportpark Zegersloot in Alphen aan den Rijn staat sinds donderdag weer in het teken van het ARC-Heitingatoernooi. Zo'n 1500 voetballende kinderen spelen drie dagen lang voor de winst. Dit jaar zijn daar ook eSports aan toegevoegd.

Het Heitingatoernooi wordt elk jaar in de week van Hemelvaart gehouden bij ARC, de club waar verdediger John Heitinga zijn voetbalcarrière begon. Speciaal voor deze editie zijn bekende FIFA-gamers naar Alphen aan den Rijn gekomen om de kinderen te vermaken. Naast het veld, met een lekker weertje', zegt Levy Frederique van Excelsior. We spelen hier gelukkig gewoon lekker FIFA.'

Volgens profspeelster Laura van der Eijk, die voor FC Twente uitkomt, loopt er wel wat gametalent rond in Alphen. Sommigen zijn wel echt beter dan je verwacht. Maar het is vooral gewoon voor de lol. Gewoon leuk potjes FIFA spelen.'



Topsport

Professionele eSporters kunnen er tegenwoordig goed geld mee verdienen. Je kan het echt vergelijken met topsport', vertelt Absalom Warkor van FC Groningen. We moeten er keihard voor werken, goed eten, plannen, veel spelen en veel trainen.'

Op de sportvelden van ARC werd ondertussen gewoon doorgespeeld. Onder meer topscheidsrechter Kevin Blom uit Alphen aan den Rijn is aangetrokken om de finales van de kinderen te fluiten. 'Gisteren en vandaag hadden we alweer twee prachtige dagen. En het is ook voor mij altijd weer leuk om een keertje geen commentaar te hebben', lacht Blom.