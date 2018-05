Haagse politiek: ‘Harde aanpak zwanenmoordenaars in Haagse Zuiderpark’

DEN HAAG - Groep de Mos en de PVV willen dat het stadsbestuur meer doet om dierenbeulen aan te pakken. De politie maakte vrijdag bekend dat de afgelopen weken vier dode zwanen in het Zuiderpark zijn gevonden. De nek van de dieren was omgedraaid. Ook de nesten met daarin zwaneneieren zijn vernield.

PVV-fractievertegenwoordiger Henk Bres is woest. 'Ik vind het niet normaal wat er in het Zuiderpark is gebeurd', zegt Bres. 'Het zijn gewoon vreselijke -ik hou het netjes- pestlijders die dit doen. Deze mensen horen niet in Den Haag en moeten opgepakt worden.'

Bres heeft geen idee wie de zwanenmoord op zijn geweten zou kunnen hebben. 'Geen idee. Misschien zijn het kinderen die niet weten wat ze doen. Als het kleine kinderen zijn dan moeten de ouders ook flink op hun godverdomme hebben.'



Laffe daad

Ook Nino Davituliani van Groep de Mos is geschokt. 'Wat een verschrikkelijk laffe daad', vindt ze. 'Dit is niet de eerste keer dat vandalen zo meedogenloos toeslaan. Er moet beter worden gehandhaafd door meer te surveilleren op de plekken waar dierenbeulen het vaakst toeslaan. Ook willen wij duidelijkheid over de manier waarop de dierenpolitie bij deze delicten wordt betrokken.'

Volgens Bres zou Den Haag ongeveer vijftig bijzondere opsporingsambtenaren (BOA's) moeten krijgen die speciaal belast zijn met dierenmishandeling. Bres: 'Deze mensen kunnen signalen opvangen en speciaal letten op dierenmishandeling. Nu letten BOA's wel op bijvoorbeeld hangjongeren maar er moeten ook BOA's komen die zich speciaal inzetten om dierenmishandeling tegen te gaan. We moeten dit toch gewoon aanpakken? Dit willen we toch niet in ons mooie Den Haag?'



Nog geen aanhoudingen

De politie heeft nog niemand aangehouden en zoekt getuigen.