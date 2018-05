Bulldog in beslag genomen na bijten hond Romy in Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - De dierenpolitie heeft vrijdag in Alphen aan den Rijn een Amerikaanse bulldog in beslag genomen, nadat het dier afgelopen week twee andere honden had gebeten. Dat meldt mediapartner Studio Alphen. Eén van de slachtoffers was hond Romy van Rick Soeparman. Het dier raakte zo ernstig gewond, dat haar baas haar heeft laten inslapen.

Eigenaar Rick Soeparman liet zijn 17-jarig Maltezer leeuwtje vorige week vrijdag uit. Op de Utrechtsestraat werd Romy aangevallen door de bulldog, die niet in bedwang kon worden gehouden door de vrouw die hem uitliet. Na enige tijd wist Rick Romy los te krijgen. De maltezer zat op dat moment onder het bloed en Rick besloot om gelijk naar de dierenarts te gaan.

Daar vertelde de arts dat de hond een ingeklapte long en drie gebroken ribben heeft opgelopen door de aanval. De arts legde Rick twee opties voor: 'Ik had de keuze voor een operatie, met alle gevolgen van dien. Of mijn hond uit haar lijden verlossen en haar in laten slapen.' Met pijn in zijn hart kiest hij voor de tweede optie. 'Ik heb daar natuurlijk wel wat tranen laten lopen', zei hij vorige week geëmotioneerd.



Tweede bijtincident

Enkele dagen later volgde een tweede bijtincident waarbij de bulldog was betrokken, zegt de politie tegen Studio Alphen. 'Toen is besloten om de bulldog in beslag te nemen', aldus de politie. 'Vrijdagmorgen werd er een doorzoeking in de woning van de vrouw waar de hond verbleef verricht, onder leiding van de rechter-commissaris.'

De hond kon niet direct in beslag worden genomen door de politie, omdat er geen opzet in het spel was en het bijten buiten heterdaad plaatsvond. De vrouw, die overigens niet de eigenaresse van de hond is, had de bulldog tijdens het bijtincident met Romy niet onder controle. Hierdoor kon de hond zich lostrekken, met alle gevolgen van dien.



Gedragstest

Tegen de vrouw waar de hond verbleef en de eigenaar van de hond wordt een proces-verbaal opgemaakt. Bij het dier wordt een gedragstest afgenomen. Na deze test bepaalt de officier van justitie wat er verder met de bulldog gaat gebeuren.

