Openbaar Ministerie vraagt publiek om mening hoogte strafeisen Bart Nieuwenhuizen | Foto: Omroep West

REGIO - Zijn de straffen die het Openbaar Ministerie (OM) tegen verdachten eist te mild, te hoog of moet er misschien op een heel andere manier worden gestraft? Daarover gaat hoofdofficier Bart Nieuwenhuizen van het OM in Den Haag volgende maand in gesprek met inwoners van de regio. De resultaten worden gebruikt om te bepalen of de richtlijnen voor straffen nog passend zijn.

Tijdens de bijeenkomst op 18 juni staan mishandelingen centraal. Aan de hand van een denkbeeldige zaak wil Nieuwenhuizen weten wat het publiek een passende straf vindt en wat strafverzwarend of -verminderend zou moeten zijn. Uit een eerdere peiling bleek dat mensen het geen verschil vonden maken of een woninginbraak 's nachts of overdag plaatsvond. Het wel of niet thuis zijn van de bewoners vonden ze wel belangrijk voor de hoogte van de eis tegen de verdachten. Op basis hiervan is de richtlijn van het OM voor de strafeis bij woninginbraken aangepast. LEES OOK: 'Blowverbod Den Haag is zeker niet pietluttig'