Den Haag haalt weer groot zeilevenement binnen

DEN HAAG - De wereldkampioenschappen zeilen in 2022 worden georganiseerd door Den Haag. Dat heeft de internationale zeilfederatie ISAF vrijdagavond bekendgemaakt.

De gemeente haalt hiermee opnieuw een groot zeilevement binnen. Den Haag organiseert dit jaar ook al de WK zeezeilen. Ook is Scheveningen in juni de finishplaats voor de Volvo Ocean Race.

'We zijn ontzettend blij en trots', vertelt Maurice Leeser, directeur van het Watersportverbond. 'Ons nieuwe topzeilcentrum in Den Haag en de geweldige prestaties van onze zeilers de afgelopen acht jaar tonen aan dat wij tot de top van de internationale zeilwereld behoren.'



'Erkenning voor investeringen'

Rabin Baldewsingh, wethouder Sport van de gemeente Den Haag: 'Het is een geweldige erkenning voor de investeringen die Den Haag de afgelopen twaalf jaar heeft gedaan in de topzeilsport. In 2022 - waarin Den Haag 'European Capital of Sport' is -, krijgen we de kans om onze Olympische zeilers van het NTC Zeilen live in actie te zien in eigen stad.'

De WK Zeilen wordt elke vier jaar gehouden en is een van de belangrijkste zeilkampioenschappen voor de olympische zeildisciplines. Den Haag versloeg het Nieuw-Zeelandse Auckland.



Andere grote zeilevenementen

Naast de WK Zeilen is Den Haag in de zomer van 2018 ook al gastheer van de WK zeezeilen. Bij dit evenement strijden de beste 1300 zeilers van de wereld voor de kust van Scheveningen om de wereldtitel. Het gaat wel om de officieuze WK, met niet-olympische klassen. De officiële wereldkampioenschappen worden in Denemarken gehouden.

Het andere grote zeilevenement - de Volvo Ocean Race - kende al een pitsstop in de haven van Scheveningen. Ook finisht de race in juni op Scheveningen.

