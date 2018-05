Elia weer belangrijk voor Basaksehir en houdt druk op koploper Galatasaray

DEN HAAG - Eljero Elia strijdt met zijn club Istanbul Basaksehir tot de laatste speelronde van de Turkse competitie mee om de landstitel. In speelronde 33 won Istanbul Basaksehir met 2-0 van Antalyaspor. De oud-speler van ADO Den Haag leverde de assist bij het openingsdoelpunt.

Istanbul Basaksehir heeft na 33 wedstrijden evenveel punten als koploper Galatasaray, dat nog wel in actie moet komen in speelronde 33. De koploper komt zaterdag in actie tegen Yeni Malatyaspor, de nummer tien uit de competitie.

