Deel dit artikel:











Al drie keer gebakken spons gevonden in Rijswijk: 'Houd uw huisdier in de gaten' Eerder deze week werden gebakken sponzen met spijkers er in gevonden. | Foto: Politie Rijswijk

RIJSWIJK - Honden- en kattenbezitters in Rijswijk opgelet: er is de afgelopen week drie keer een gebakken spons gevonden. In één geval zaten er spijkers in. Dieren kunnen ziek worden of zelfs overlijden als ze de spons opeten.

Afgelopen dinsdag werden de sponzen met spijkers gevonden in de omgeving van het Ruysdaelplein en park Welgelegen, zo schrijft de politie Rijswijk op Facebook. Het Buurtpreventieteam Steenvoorde-Noord meldt op Twitter dat er donderdag en vrijdag ook sponzen zijn gevonden aan de Willem Marisstraat en bij het Onderwatershof. Een gebakken spons wordt doelbewust in (frituur)vet gebakken om de spons een lekkere lucht en smaak te geven voor honden en katten. Als zij de spons opeten kan dat dodelijke gevolgen hebben. Het stuk spons zet uit in hun buik waardoor het de maag of darmen kan afsluiten. Daardoor kan het dier overlijden.

'Het ligt echt overal' Het buurtpreventieteam en de politie roepen honden- en katteneigenaren op om alert te zijn. 'Het ligt echt overal. Houd uw huisdier in de gaten en liefst muilkorven', schrijft het buurtpreventieteam op Twitter. De politie is op zoek naar aanvullende informatie.