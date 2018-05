Katwijk-spits Mengerink:'Ben er niet gerust op dat we kampioen worden'

DEN HAAG - Marciano Mengerink is dit seizoen met 27 doelpunten een belangrijke spil in het elftal van Katwijk. Tegen het Gelderse TEC kan hij met zijn team de titel van de tweede divisie pakken. De scherpschutter is duidelijk: 'Het maakt me niet uit of we op De Krom of bij TEC kampioen worden. Als we maar kampioen worden.'

'Ik ben zeker bijgekomen van afgelopen dinsdag' zegt de aanvaller vrolijk. 'De ontlading die na zo'n wedstrijd vrijkomt is begrijpelijk. Maar komende zaterdag wacht weer een belangrijke pot. Als we die verliezen en Kozakken Boys wint, dan zijn we terug bij af.'

Het is duidelijk. Mengerink wil geen voorschot nemen op de titel. Een titel die er al bijna een heel seizoen aan zat te komen. Mengerink is het daar niet mee eens'. 'Na onze competitiestart dacht iedereen dat wij wel even kampioen zouden worden. Dan moet je er voor waken dat je denkt dat je er al bent. Het maakt me nu niet uit waar we kampioen worden, als we maar kampioen worden.'

Hechter team

Het was een turbulent jaar voor Katwijk. Eerst was er de trainerswissel halverwege het seizoen: Dick Schreuder vertrok naar Amerika en Jack van den Berg nam het stokje over. Daarna was er de dood van teammanager Sander Molenaar. Dit had logischerwijs ook het effect op de resultaten in het veld. 'De dood van Sander heeft ons als team sterker gemaakt', vertelt Mengerink. "We zijn nog meer bij elkaar gekomen. Of de trainerswissel effect heeft gehad durf ik niet te zeggen. Die moeilijke potten hadden we onder Dick wellicht ook gehad.'

De topscorer is trots op zijn team en hoe ze dit seizoen door de tweede divisie zijn gewalst. 'Vorig jaar was Jong AZ oppermachtig en die hadden 76 punten. Daar kon echt niemand bij in de buurt komen. Kozakken Boys staan nu 65 punten met nog drie wedstrijden te spelen. Die draaien al een uniek seizoen. Wij kunnen dat puntentotaal van Jong AZ zelfs verbeteren in zo'n sterke competitie. Dat is nog een mooie uitdaging. Maar eerst kampioen worden.'

Topscorerstitel

Lang leek Mengerink onbedreigd af te stevenen op de topscorerstitel van de tweede divisie. Maar Ahmed El Azzouti van Kozakken Boys is binnen een paar weken tot op één doelpunt genaderd. 'De topscorerstitel is een mooi extraatje', vindt de Amsterdammer. 'Ik zou liegen als de topscorerstitel mij niet bezighoudt. Als we 3-0 voorstaan en ik krijg een kans maar een teamgenoot staat er beter voor, dan weet ik nog niet of ik hem afleg.'

Wat opvalt is dat Mengerink de eventuele kampioenswedstrijd rationeel benaderd. Ze spelen tegen TEC dat nog voetbalt om nacompetitie te ontlopen. 'Het maakt niet uit of we tegen een team spelen dat al is uitgespeeld of nog ergens voor vecht. Kijk naar VVSB die al weken nergens meer voor voetballen. Twee weken geleden, de dag na koningsdag gingen ze er tegen ons vol voor. Koninlijke HFC hetzelfde verhaal. Die waren al klaar maar winnen een paar weken geleden gewoon bij Kozakken Boys. Iedere tegenstander in de tweede divisie is gewoon lastig.'

Freewheelend

Katwijk heeft het programma met festiviteiten bij een eventueel kampioenschap al klaar liggen. Iets waar Mengerink niets van wil weten. 'Eerst zelf maar eens winnen en dan kijken wat Kozakken Boys doet. Het zal in Tiel een moeilijke pot worden. Het is niet zo dat we freewheelend naar het kampioenschap gaan. Ik ben er nog helemaal niet gerust op dat we zomaar kampioen worden.'







