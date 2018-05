Bloemen, chocolade, maar vooral applaus voor medewerkers in de zorg

DELFT - Bloemen, chocolade, maar vooral applaus. Een lang applaus. De medewerkers van GGZ Delfland aan de Sint Jorisweg in Delft werden zaterdagmorgen tijdens een verrassingsactie bedankt voor hun werk. 'Want dat is heel belangrijk voor mensen die heel kwetsbaar zijn', zegt Sonja Kersten, directeur van V&VN, de beroepsgroep voor verpleegkundigenberoepsvereniging en verzorgenden.

Een delegatie van V&VN reist op de Dag van de Verpleging langs een aantal zorginstellingen in Nederland om daar waardering te tonen voor de in totaal 350.000 mensen die in deze sector werken. Dat gebeurt onder meer door het uitdelen van attenties, maar vooral ook door applaus. Niet alleen 'live', maar ook middels videoboodschappen van onder meer cabaretier Pieter Derks, de bekende longarts Sander de Hosson en geüniformeerde 'beroepsgroepen' als brandweerlieden, conducteurs, duikers en politiemensen.

Directeur Kersten: 'Hiermee tonen we onze dankbaarheid. Want we zijn onmetelijk trots. Jullie voegen iets toe aan het leven van kwetsbare mensen. Soms is dat werk moeilijk, bijvoorbeeld als je onder druk komt te staan. Daarom steun voor het werk dat jullie doen.'



Kwetsbare burgers

Dat werd onderstreept door geneesheer-directeur van GGZ Delfland, Iris Bandhoe. 'Persoonlijk vind ik dat het iedere dag de dag van de verpleging zou moeten zijn. Want jullie zijn er dagelijks, jullie doen je werk voor de patiënten, de meest kwetsbare burgers met de grootste problemen in deze maatschappij.'