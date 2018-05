Gewonde bij woningbrand in Den Haag

DEN HAAG - Op de vierde etage van een portiekwoning aan de Den Helderstraat in Den Haag is zaterdagochtend brand uitgebroken. Een vrouw is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd.

De brand in de Den Helderstraat is inmiddels onder controle, laat Brandweer Haaglanden weten. De brandweer heeft een vrouw uit de woning gered en een man en kind van het balkon met hoogwerker in veiligheid gebracht.

De vrouw is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. De woning is zwaar beschadigd. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.