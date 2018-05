Deel dit artikel:











LIVEBLOG: Vitesse - ADO Den Haag Aaron Meijers wil met ADO Den Haag Europa in | Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft nog een kleine kans om de finale van play-offs te halen. Afgelopen woensdag werd in eigen huis met 2-5 verloren van Vitesse. De mannen van Fons Groenendijk nemen het in de Gelredome op tegen Vitesse. De opdracht is simpel. Vier keer meer scoren dan de tegenstander. De aftrap is om 18.30 uur. Alles over het duel is te volgen via 89.3 FM Radio West en via dit liveblog.

Voor laptop/computergebruikers: scroll met je muis in het liveblog om oudere berichten te lezen.