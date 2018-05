Deel dit artikel:











Man vast voor overval Zoetermeer, politie zoekt getuigen De politie doet onderzoek | Foto: Regio15

ZOETERMEER - De politie heeft een man aangehouden voor de gewapende overval op de bewoner van een huis in Zoetermeer, donderdagavond. De 24-jarige verdachte zat in een auto en had een nepvuurwapen bij zich.

Volgens de politie zijn vermoedelijk twee mannen donderdag rond 22.50 uur een huis aan de Dr. J. W. Paltelaan in Zoetermeer binnengedrongen. De daders bedreigden de 65-jarige bewoner met een vuurwapen, doorzochten zijn huis en gingen er met geld vandoor. Tijdens hun vlucht veroorzaakten de overvallers bijna een aanrijding op de Van Stolberglaan. De politie is op zoek naar getuigen van de overval en de bijna-botsing. Ondertussen wordt de betrokkenheid van de aangehouden verdachte door de recherche onderzocht. Lees ook: Overval in woning Zoetermeer, mogelijk meerdere daders