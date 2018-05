Deel dit artikel:











Gewonde bij vechtpartij Alphen, drie aanhoudingen De plek van de vechtpartij. Foto: politie Kaag en Braassem

ALPHEN AAN DEN RIJN - In een horecagelegenheid in het centrum van Alphen aan den Rijn is in de nacht van vrijdag op zaterdag een vechtpartij geweest. Drie mensen zijn door de politie aangehouden, meldt mediapartner Studio Alphen.

Bij de vechtpartij raakte één persoon gewond, het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. Politie Kaag en Braassem publiceerde een bericht na de vechtpartij en plaatste daar een foto bij. Op de foto is te zien hoe meerdere doekjes onder het bloed zitten. Vlak ernaast is een stoeptegel met een lieveheersbeestje te zien, het symbool tegen zinloos geweld. 'Dat is het wrange van het verhaal. Het slachtoffer zat in die stoel boven het tegeltje. Levende voorbeeld van hoe het niet moet', schrijft de politie.