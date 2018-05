VV Noordwijk kampioen hoofdklasse na simpele overwinning op RVVH

NOORDWIJK - VV Noordwijk is door een 4-0 overwinning op RVVH kampioen geworden van de zaterdag Hoofdklasse A. De ploeg van trainer Kees Zethof ging met een 2-0 voorsprong rusten. Gedurende de tweede helft kon het massaal toegestroomde publiek zich langzaam voorbereiden op het kampioensfeest. Noordwijk-aanvoerder Martijn Le Conge en Jesse Eggers met een eigen doelpunt lieten de supporters op de Duinwetering nog tweemaal juichen. Na het laatste fluitsignaal konden de Noordwijkers de langverwachtte titel eindelijk vieren.

De kustbewoners waren gedurende de hele competitie lijstaanvoerder en de grote favoriet voor de titel. Hagenaar Tjeerd Westdijk is belangrijk voor de ploeg met 24 doelpunten. Het was het eerste seizoen onder Zethof voor Noordwijk.

Noordwijk probeert al drie seizoenen uit de hoofdklasse te komen. In het eerste seizoen lag Quick Boys in de weg en vorig seizoen strandde de ploeg in de nacompetitie. Dit seizoen promoveert de club uit Noordwijk eindelijk naar de zo begeerde derde divisie.

Scoreverloop Noordwijk - RVVH 4-0 (2-0) 1-0 Wendt, 2-0 Ten Hoope, 3-0 Le Conge, 4-0 Eggers (eigen doelpunt)





