Veroorzaker laat gewonde fietsster achter na ongeluk in Den Haag

DEN HAAG - Met een getuigenoproep is de Haagse politie op zoek naar de bestuurder van een snorfiets of scooter die afgelopen woensdag een vrouw heeft aangereden. De veroorzaker liet het gewonde slachtoffer achter zonder te stoppen, meldt de politie zaterdag.

Het ongeluk gebeurde woensdag rond 12.45 uur op een fietspad op de Ockenburghstraat in Den Haag. Volgens de politie reed de fietsster in de richting van de Lozerlaan toen ze werd aangereden. De vrouw raakte gewond aan haar gezicht en had meerdere schaafwonden.

De veroorzaker van de aanrijding reed op een witte snorfiets of scooter. 'Deze persoon wordt nu verdacht van het verlaten van de plaats van een verkeersongeval', zegt de politie in Loosduinen.