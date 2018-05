Quick Boys verliest en is uitgespeeld, Scheveningen klaar voor nacompetitie

DEN HAAG - Het laatste beetje hoop dat Quick Boys had om de nacompetitie te halen is vervlogen. Thuis moest worden gewonnen van de lijstaanvoerder van de derde periode: Jong Volendam. Het liep anders, de Katwijkers gingen met 0-1 onderuit. Quick Boys speelt de laatste twee wedstrijden om des keizers baard.

Scheveningen lijkt juist klaar voor de nacompetitie. De ploeg van John Blok won de tweede periode en is dus verzekerd van het seizoenstoetje. Vandaag won de ploeg met 3-0 van VVOG. Mehmet Aldogan was met twee doelpunten de gevierde man. De achterstand op koploper Spakenburg is met nog twee wedstrijden te spelen zes punten. De ploeg uit de provincie Utrecht heeft echter een veel beter doelsaldo.

Scoreverloop Quick Boys - Jong Volendam 0-1 (0-0): 0-1 Kejan

Scoreverloop Scheveningen - VVOG 3-0 (1-0) 1-0 Aldogan, 2-0 Aldogan, 3-0 Nieuwlaat