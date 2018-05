Deel dit artikel:











Bewoners Haagse Notenbuurt schrijven brief aan 'eindeloos scheldende' bouwvakker Foto: Robert John Henderson

DEN HAAG - 'U woont hier niet, u bent te gast in onze buurt en we willen dat u zich ook zo gedraagt.' Het staat te lezen in een brief van Nicole Olvers, die ze namens haar medebewoners van de Haagse Notenbuurt heeft geschreven aan de bouwvakkers die aan het werk zijn op de Oude Haagweg in Den Haag.

Vooral één bouwvakker zorgt voor frustratie, zegt Olvers, voorzitter van Stichting Wijkberaad Notenbuurt. In de brief schrijft ze: 'De buurtbewoners zijn het taalgebruik van één van u meer dan zat: wij willen niet langer elke dag eindeloos vaak getrakteerd worden op ‘kanker’ en ‘fuck’.' De brief hangt nu op acht plekken rond de bouwplaats. Olvers legt uit: ‘Ik denk dat die man die woorden wel honderd keer per dag roept. En er wonen hier heel wat mensen die of iemand zijn verloren aan zo’n vreselijke ziekte of die kleine kinderen hebben die daar ook niet aan blootgesteld willen worden.’

Gedragen als heren Het eindeloze gescheld dat de buurt zegt te horen, in combinatie met snoeiharde muziek om 7.00 uur ’s ochtends op onder meer Hemelvaartsdag, zorgde er deze dagen voor dat de maat vol is voor de bewoners van de Notenbuurt. ‘Eigenlijk heb ik de heren opgeroepen om zich te gedragen als heren.’ Olvers nam overigens niet meteen het besluit om een brief op te stellen, zegt ze. Ze zocht eerst contact met onder meer de gemeente en de uitvoerder, maar dat had niet het gewenste resultaat. En ook een bezoekje aan de werklui zelf leverde niets op.

'Geëxcuseerd' De buurt hoopt dat de brief ervoor zorgt dat de scheldkanonnades en de harde muziek op de vroege ochtend nu eindelijk eens stoppen. Olvers: ‘De uitvoerder weet ervan en hij heeft zich ook geëxcuseerd. Hij zei dat hij er maandag iets aan gaat doen.’ Zaterdag was het in ieder geval rustig, omdat er niet gewerkt werd op de bouwplaats.