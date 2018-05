ADO Den Haag sluit mooi seizoen af met nederlaag tegen Vitesse

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft een mooi seizoen afgesloten met een 2-1 nederlaag tegen Vitesse. Door het resultaat is ADO uitgeschakeld voor de finale van de play-offs en maakt daardoor geen kans meer op Europees voetbal. In de eerste wedstrijd werd het 2-5 voor Vitesse. Nasser El Khayati maakte het Haagse doelpunt. In de reguliere competitie haalde ADO een nette zevende plaats.

Vitesse was de betere ploeg in de eerste helft en kwam via Matavz op voorsprong. ADO probeerde er wel wat tegenover te zetten maar te veel spelers hadden last van het zware seizoen. Zo moest Bjørn Johnsen met pijntjes naar de kant en speelde Bas Kuipers noodgedwongen als rechtsback. Omdat Vitesse zeker was van een plaats in de finale leek de tweede helft op een zomeravondvoetbalpotje. Na precies negentig minuten floot scheidrechter Kevin Blom dan ook voor het einde.

ADO kan met opgeheven hoofd terugkijken op de competitie. De mannen van Fons Groenendijk werden vooraf bestempeld als degradatiekandidaat maar plaatsten zich op de laatste dag van de competitie voor de play-offs. Daar werd in de eerste wedstrijd geflatteerd met 2-5 van Vitesse verloren waardoor de wedstrijd in de Gelredome een verplicht nummer was.

1-0 Matavz ('32), 2-0 Mount ('52), 2-1 El Khayati ('55)

Vitesse: Houwen, Karavaev (Dabo, '56), Kashia, Miazga, Büttner, Serero (Bruns '55), Mount, Foor (Ali '78), Beerens, Matavz, Linssen

ADO Den Haag: Groothuizen; Kuipers, Beugelsdijk, Kanon, Meijers; Immers, Bakker (68. Falkenburg), El Khayati; Becker, Johnsen (Lorenzen '76), Duplan (Hooi '74)

Gele kaart(en):

Rode kaart(en):

Scheidsrechter: Blom

Toeschouwers: 18.432 (Gelredome)