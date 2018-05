Marit Bouwmeester prolongeert Europese titel, Maxime Jonker pakt zilver

VOORBURG - Zeilster Marit Bouwmeester heeft de Europese titel in de Laser Radial geprolongeerd. De olympisch kampioene uit Voorburg eindigde voor de Franse kust van La Rochelle als tweede in de voorlaatste en elfde race en is nu al onbereikbaar geworden voor de concurrentie.

Ze moest in de elfde race alleen Paige Railey voor laten gaan. De Amerikaanse komt echter niet in aanmerking voor de Europese titel. De 29-jarige Bouwmeester leidt het klassement met 26 punten. Maxime Jonker (23) uit Den Haag is al zeker van zilver. Ze stelde de tweede plaats veilig met een puntentotaal van 62.

Bouwmeester is de laatste jaren ongenaakbaar in de Laser Radial. Ze is ook de regerend wereldkampioene. Bouwmeester was erg tevreden over haar optreden in La Rochelle. 'Ik kijk positief terug op dit EK', vertelde ze. 'Volgens mij heb ik wel een degelijke serie neergezet. Bij de World Cup in Hyères hadden we laatst weinig wind. Hier stond er veel wind. Dus ik kan nu in alle omstandigheden goed uit de voeten.'



Op zoek naar uitdagingen

Met de olympische - mondiale - en Europese titel op zak is Bouwmeester nog steeds op zoek naar uitdagingen. 'Ik wil graag de sport naar een hoger niveau tillen. Ik denk dat er in elke sport wel een groot verschil is tussen mannen en vrouwen en ik zie het wel een beetje als een persoonlijke missie om dat weg te werken. Je ziet hier ook dat alle meiden fitter en sterker worden en dat we met z'n allen op een steeds hoger niveau racen. Dat is gaaf om te zien. En ik ben blij dat ik daar de beste van mag zijn!'

