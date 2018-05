Deel dit artikel:











Steekincident in Den Haag, twee verdachten gearresteerd Foto: Regio15

DEN HAAG - Op de Hoefkade in Den Haag is zaterdagavond een steekincident geweest. Volgens de politie is daarbij een persoon lichtgewond geraakt. Er zijn twee verdachten aangehouden, onder wie het slachtoffer.

Een ambulance is naar het politiebureau op de Hoefkade gegaan, omdat de gewonde verdachte daar inmiddels naartoe was gebracht. Over de aanleiding van het steekincident is nog niets bekend.