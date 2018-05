Deel dit artikel:











ADO-trainer Fons Groenendijk: 'Hier eindigt een gedenkwaardig jaar' Fons Groenendijk kijkt terug op een mooi seizoen (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Volgens ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk eindigt met de uitschakeling in de play-offs 'een gedenkwaardig jaar'. De Leidenaar is trots op zijn mannen. 'Natuurlijk, nu overheerst de teleurstelling en is het moeilijk, maar ik weet zeker dat we het goede gevoel kunnen meenemen naar het volgende jaar. De club leeft weer en de supporters staan er vol achter. Daar moeten we ons aan vasthouden.'

Groenendijk was ook te spreken over de inzet van zijn spelers in de return. 'Ik kan niemand iets verwijten', sprak de oefenmeester. 'We hebben het geprobeerd om hier in brand te zetten. Dat is niet gelukt. We hadden nog een kans op de 2-2. Het is helaas niet gelukt om een postief resultaat eruit te halen.' LEES OOK: ADO Den Haag sluit mooi seizoen af met nederlaag tegen Vitesse