Beugelsdijk en ADO 'in vergevorderd stadium', Groothuizen nog niet klaar in Den Haag Tom Beugelsdijk bedankt het ADO-publiek op bezoek bij Vitesse. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Het moet wel heel raar lopen wil Tom Beugelsdijk komend seizoen niet uitkomen in het shirt van ADO Den Haag. De verdediger is in het bezit van een aflopend contract, maar gaat hoogstwaarschijnlijk voor drie seizoenen bijtekenen. 'Mijn zaakwaarnemer en de club zijn in een vergevorderd stadium. Het kan nooit lang duren', vertelt hij voor de camera van Omroep West.

'Op 23 mei begint mijn vakantie, dus daarvoor wil ik het wel echt weten. Misschien dat het zelfs nog wel voor die tijd bekend wordt.' De publiekslieveling komt uit de jeugdopleiding van ADO Den Haag en speelde tweemaal buiten de deur. Eén periode werd hij verhuurd aan FC Dordrecht en later speelde hij één seizoen voor FSV Frankfurt. 'Hier eindigt een prachtig seizoen', zegt ADO-keeper Indy Groothuizen over het verloren seizoenstoetje tegen Vitesse. 'Voor het team, maar ook voor mij.' Met dat laatste doelt hij op zijn debuut in de Haagse hoofdmacht en zijn uitverkiezing voor Jong Oranje. ADO wil zijn contract openbreken en verlengen, Groothuizen denkt daar hetzelfde over. 'Ik ben nog niet klaar in Den Haag.'