Basketbal: ZZ Leiden één zege verwijderd van finale om landstitel

LEIDEN - Een plek in de finale van de play-offs kan Zorg en Zekerheid Leiden bijna niet meer ontgaan. Het basketbalteam heeft zaterdagavond ook de derde ontmoeting met Landstede in een best-of-7-serie naar zich toegetrokken: 73-78.

Dindag kunnen de Leidenaars het karwei afmaken in hun eigen Vijf Meihal. Dan wacht hoogstwaarschijnlijk in de finale om het landskampioenschap een tweestrijd met Donar uit Groningen, dat in andere halve eindstrijd eveneens een 3-0 voorsprong heeft op Rotterdam.

LEES OOK: Basketballers ZZ Leiden zetten grote stap naar finale