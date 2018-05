Week tegen Kinderprostitutie start met Moederdagterras in Den Haag

De hokjes van de actie Lock Me Up in WTC The Hague | Foto: Carolien Brederije

DEN HAAG - De noodhulporganisatie Free a Girl vraagt deze week aandacht voor de Week tegen Kinderprostitutie. Ze doen dit om 'de vreselijke situatie van miljoenen jonge meisjes, die dagelijks slachtoffer zijn van gedwongen prostitutie, onder de aandacht te brengen'. De Week tegen Kinderprostitutie is zondagmiddag van start gegaan met het Moederdagterras op het Plein in Den Haag.

Op het Moederdagterras worden verschillende hapjes en drankjes geserveerd waarmee geld wordt opgehaald om bij te dragen aan de bevrijding van meisjes uit de kinderprostitutie. Het terras is zondag tot 20.00 uur open.

Vanaf maandag start de actie Lock Me Up - Free a Girl. Bij 33 restaurants en bedrijven door heel het land staan hokjes van één bij twee meter, waarin mensen zich twaalf uur lang kunnen laten opsluiten om geld in te zamelen. Om maandagochtend 8.00 uur geeft de burgemeester van Den Haag Pauline Krikke het symbolische startschot van de actie in Den Haag. De Haagse burgemeester doet dit door in de lobby van WTC The Hague de Managing Director van het WTC Eveline Steenbergen en de Haagse advocate Carolien Brederije op te sluiten.



