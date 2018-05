Teylingen zet lokauto in tegen diefstal bij station

TEYLINGEN - De gemeente Teylingen gaat een lokauto inzetten om het aantal autodiefstallen te verminderen. Ook zal er bij het station Sassenheim geflyerd worden en zal er via borden gewaarschuwd worden.

Uit antwoord op raadsvragen van de VVD blijkt dat in Teylingen, in tegenstelling tot het landelijk beeld, het aantal autodiefstallen in 2017 is gestegen. Een groot aantal van de diefstallen, zowel bij het station als elders in de gemeente, zijn zeer waarschijnlijk terug te brengen naar een landelijke dadergroep, zo blijkt uit antwoord op de vragen van de VVD. Uit de veiligheidscijfers van 2017 blijkt dat er 21 auto's gestolen zijn. In 2016 waren dat er negen.

