Van As zorgt voor rustiger en stabieler ADO met toekomstperspectief

DEN HAAG - Hij kwam binnen bij ADO Den Haag op het moment dat de club in brand stond en onderin de Eredivisie bivakkeerde. Vijftien maanden later eindigt de Haagse club op de zevende plek en zijn spelers van de Residentieclub in trek bij veel andere clubs. De komst van technisch manager Jeffrey van As, die door sommigen met hoongelach werd ontvangen, is een schot in de roos gebleken.

Jarenlang deed ADO Den Haag het zonder technisch manager. Die functie werd wegbezuinigd en vervolgens ingevuld door de trainer van dienst of door voormalig eigenaar Mark van der Kallen en zijn rechterhand Paul Beijersbergen. Henk Fraser wist recentelijk als eerste trainer weer een technisch adviseur in huis te halen in de persoon van John Metgod. Zijn aanstelling bleek van korte duur, waardoor diens opvolger Željko Petrović er weer alleen voor kwam te staan. Natuurlijk met wat hulp van directeur Mattijs Manders, maar dat je de rol van technisch manager er niet ‘even bij doet’ kwam in die tijd geregeld naar voren.

Van As zorgt sinds zijn aanstelling voor rust. Hij is voor de pers altijd bereikbaar en is helder en duidelijk in zijn communicatie, iets dat in het verleden nog al eens anders was bij ADO. Zo haalt hij de lastige vragen over contractverlengingen en nieuwe spelers weg bij zowel trainer Fons Groenendijk als directeur Mattijs Manders. Kleine brandjes in de selectie smoort hij in de kiem en geruchten over interne aangelegenheden lekken nauwelijks meer uit. Door die rust kan Groenendijk zich focussen op de eerst volgende wedstrijd en kan Manders zich meer bezig houden met de langetermijnvisie van de Haagse club.

Oude bekenden

Het terugbrengen van stabiliteit was bij zijn aanstelling wellicht het moeilijkst. Bij binnenkomst moest Van As overleven. Overleven om in eerste instantie niet te degraderen. De basis daarvan heeft hij gelegd door herkenbaarheid terug te brengen. Met Fons Groenendijk en Dirk Heesen haalde hij twee bekenden van de club terug. Daarnaast staat Van As bekend als man die goed kan shoppen met een lege portemonnee. Ook dat deed hij met succes, want de Haagse club eindigde boven de streep.

Het vervolg van de stabiliteit werd in de zomer van 2017 gelegd. De tijdelijke komst van Nasser El Khayati beviel zo goed dat Van As zijn tanden had gezet in een definitieve komst van de creatieve middenvelder. Ook de herkenbaarheid van het elftal speelde wéér een belangrijke rol, waardoor de verloren zoon Lex Immers werd teruggehaald. Daarnaast werd het verlengen van Wilfried Kanon verheven tot één van de belangrijkste zaken van de zomer van 2017. Toen ook dat lukte stond het geraamte van ADO al aardig vast. De komst van spits Bjørn Johnsen bleek een gouden greep en ook in de breedte sloeg Van As zijn slag met onder andere Indy Groothuizen als goed voorbeeld. Van As trok met deze spelers de ondergrens omhoog, waardoor de stabiliteit meer en meer gewaarborgd werd.

Kassa

Dat ADO op dit moment toekomstperspectief heeft mag dan ook geen verrassing meer heten. Veel spelers zijn hot. Voorin speelt Bjørn Johnsen, de vice-topscorer. Veel clubs volgen de spits, die tot de zomer van 2020 vastligt, bij een transfer gaat de Haagse kassa rinkelen. Sheraldo Becker wil een ‘stapje hogerop’, maar ligt nog wel tot 2019 vast. Ook hij zal geld kosten voor geïnteresseerde clubs.

Het middenveld staat ook nog minimaal één seizoen (sommige langer) onder contract. Voor El Khayati is veel belangstelling, ook hij zal het nodige geld gaan opbrengen. Het plan dat Van As maakte met de Marokkaan (één seizoen vlammen en dan een stap hogerop) lijkt goed gelukt. Immers sluit zijn carrière af in Den Haag, tenzij er een Chinese club een waanzinnig bedrag aan salaris voor de blonde middenvelder in petto heeft. Bakker heeft recentelijk verlengd terwijl ook John Goossens en Donny Gorter volgend jaar het shirt van ADO zullen dragen.

Katsjing!

Achterin boert ADO ook goed. ‘Boem boem’ Kanon is hot, maar ligt nog wel tot 2022 vast. Katsjing! Publiekslieveling Tom Beugelsdijk (herkenbaarheid) verlengt deze week zijn contract met drie seizoenen, terwijl ook Aaron Meijers voor vier jaar gaat bijtekenen. Jeugdspeler Shaquille Pinas is afgelopen week voor drie jaar vastgelegd en kan bij een vertrek van Kanon moeiteloos zijn plek overnemen.

Voor de rechtsbackpositie heeft ADO een lijstje met namen klaarliggen. Hidde Ter Avest (FC Twente) en Deyovaisio Zeefuik (Ajax, verhuurd aan FC Groningen) staan daar onder andere op. Ook Dion Malone is een speler waar naar gekeken wordt.

Op orde

Op doel ligt Robert Zwinkels de komende seizoenen vast (contract voor onbepaalde tijd) en met de talentvolle Indy Groothuizen wordt momenteel gesproken over een langer verblijf. Sinds jaren heeft ADO haar selectie al aardig op orde aan het einde van het seizoen.

Interessant wordt de komende periode wel hoe ADO omgaat met vertrekkende spelers voorin. Johnsen kan rekenen op veel belangstelling en El Khayati staat ook op veel lijstjes van andere clubs. Beide heren zijn in het afgelopen seizoen goed voor dertig goals (competitie en play-offs). Één ding is inmiddels wel bekend. De inkomende transfergelden worden geinvesteerd in de selectie.

