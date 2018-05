Deel dit artikel:











Verkeersruzie loopt uit de hand: Delftenaar aangehouden Foto: John van der Tol

DELFT - Bij een uit de hand gelopen verkeersruzie in het Brabantse Oss is zaterdagavond een 23-jarige man uit Delft aangehouden. Rond 21.00 uur reden een Opel en Seat tegen elkaar, waarna de vlam direct in de pan sloeg. Er werden uiteindelijk zeven mannen opgepakt.

Na de botsing liepen vier mannen uit de Opel richting de drie inzittenden van de Seat. Er vielen over en weer klappen en kort daarna gingen de vier ervandoor in hun Opel. Ver kwamen ze niet, want de gealarmeerde agenten konden ze al snel aanhouden. Naast de 23-jarige man uit Delft werd er een even oude man zonder vast woonadres opgepakt, evenals twee Rotterdammers van 22 en 34 jaar. Een van de inzittenden bleek enkele steekwonden te hebben bij zijn lies en een wond op zijn voorhoofd. Op de plek van het ongeval zijn ook de drie inzittenden van de Seat aangehouden. Het gaat om twee mannen van 21 en een man van 20 uit Druten. Een van die mannen had een bult op zijn hoofd en een snee in zijn onderbeen.