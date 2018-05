Deel dit artikel:











SJC kampioen hoofdklasse na overwinning op concurrent De selectie van SJC viert het kampioensfeest (foto: Orange Pictures) Sjaak Polak was enorm blij met de titel in zijn eerste jaar als trainer bij SJC (foto; Orange Pictures) Tom Duindam zette SJC op een 0-1 voorsprong tegen Achilles 1894 (foto: Orange Pictures)

NOORDWIJK - SJC is kampioen van de zondag hoofdklasse geworden door een 1-2 overwinning in Assen op Achilles 1894. Achilles was de enige overgebleven concurrent voor de Noordwijkse ploeg. Het team van trainer Sjaak Polak had als doelstelling handhaving maar kan twee wedstrijden voor het einde de schaal omhooghouden. Zaterdag werd dorpsgenoot VV Noordwijk kampioen van de zaterdag hoofdklasse.

Tom Duindam zette SJC na twintig minuten op voorsprong waarna Achilles voor rust de stand weer gelijktrok. Polak trok zijn trukendoos open en liet Raymond van Heiningen invallen. De routinier scoorde vijf minuten nadat hij binnen de lijnen kwam het winnende doelpunt en zorgde er zo voor dat SJC volgend seizoen in de derde divisie speelt.

Na het laatste fluitsignaal was Polak zichtbaar geëmotioneerd. Het is voor het eerst in de clubgeschiedenis dat SJC op het vierde niveau van Nederland gaat spelen.









Scoreverloop Achilles 1894 - SJC 1-2 (1-1): 1-0 Duindam, 1-1 Hannema, 1-2 Van Heiningen