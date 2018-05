Deel dit artikel:











VVSB bijna zeker van linkerrijtje na overwinning in Amsterdam Ruben Valk keept dit seizoen voortreffelijk voor VVSB (foto; Orange Pictures)

NOORDWIJKERHOUT - VVSB is dankzij een 0-1 zege op De Dijk zo goed als zeker van een plek in het linkerrijtje van de tweede divisie. De Noordwijkerhoutse club staat na de overwinning van vandaag stevig op de achtste plaats met vier punten voorsprong op de nummer tien. Het doelpunt van Pieter Koopman na een kwartier was voldoende voor de zege.

Ruben Valk moest een paar keer redding bieden op Amsterdams gevaar, terwijl Tom Bekooij en Peet van der Slot juist vergaten te scoren voor VVSB. De ploeg uit de Bollenstreek is de hoogst genoteerde club in de tweede divisie die oorspronkelijk uit het zondagvoetbal komt. Een plek die ze bij een overwinning volgende week tegen TEC niet meer kwijt kunnen raken. Scoreverloop De Dijk - VVSB 0-1 (0-1): 0-1, Koopman