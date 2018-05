Quick wint doelpuntenfestijn, Westlandia boekt achtste overwinning op rij

DEN HAAG - Quick-trainer Paul van der Zwaan heeft zijn uitverkiezing als amateurtrainer van het jaar kracht bijgezet door met 3-6 te winnen bij De Meern. Westlandia heeft nog alle kans om de derde periode binnen te halen. Na de 1-3 overwinning op Hercules vandaag is lijstaanvoerder Jong Vitesse de enige overgebleven concurrent. HBS boekte een broodnodige 3-1 zege bij OFC en kan nog altijd nacompetitie ontlopen.

De mannen van kersvers amateurtrainer van het jaar Van der Zwaan begonnen goed aan het duel met De Meern. Na een helft voetballen tegen de rodelantaarndrager stond het 0-3 voor de Haagse ploeg. In de tweede helf liep de equipe van Van der Zwaan uit na 1-6 waarna ze de teugels lieten vieren. De 3-6 overwinning betekent dat Quick nog altijd kans maakt op nacompetitie. Dan moet Jong Vitesse wel de derde periode winnen.

In die derde periode zijn de talenten uit Arnhem verwikkeld in een strijd met Westlandia. De Naaldwijkers staan dankzij de overwinning van vandaag één punt achter de koploper. Westlandia keek heel lang tegen een gelijke stand aan maar stelde in het laatste kwartier orde op zaken.

HBS heeft nog alle mogelijkheden om de nacompetitie te ontlopen. De 'kraaien' wonnen met 3-1 van OFC, maar zagen concurrent Quick '20 ook winnen. HBS heeft nog twee wedstrijden om nacompetitie te voorkomen.

Scoreverloop De Meern - Quick 3-6 (0-3): 0-1 De Kruijff, 0-2 Van der Heiden, 0-3 Van der Heiden, 1-3 El Bennay 1-4 Boshoff, 1-5 Van der Heiden, 1-6 Meinema, 2-6 Den Haag, 3-6 Den Haag

Scoreverloop Hercules - Westlandia 1-3 (0-1): 0-1 Van der Zalm, 1-1 Mijland, 1-2 Spruijt 1-3 Markes

Scoreverloop HBS - OFC 3-1 (1-0): 1-0 Hulst, 2-0 Roberti, 2-1 De Jonge, 3-1 Schaken

