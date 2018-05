Deel dit artikel:











Wonderkind (10) schaakt tegen 19 anderen tegelijk in Wassenaar Machteld tijdens haar simultaanwedstrijd. (Beeld: Omroep West)

WASSENAAR - Een bijzondere middag voor 16 kinderen uit de regio. Zij mochten het zondag opnemen tegen de 10-jarige Machteld van Foreest. Zij is Nederlands kampioen schaken onder de 14 jaar en wordt door kenners een echt 'wonderkind' genoemd. Machteld kwam langs in Wassenaar waar een zogeheten simultaanwedstrijd was georganiseerd door de Schaakvereniging Wassenaar.

Opperste concentratie in de kelder van het Van der Valk-hotel in Wassenaar. Het Groningse wonderkind Machteld van Foreest speelt hier tegelijk tegen 19 anderen in een simultaanwedstrijd. De plaatselijke schaakvereniging wil hiermee het schaken bij de jeugd onder de aandacht wil brengen. Want, zo zegt de voorzitter: 'Schaken bij jonge kinderen is geen probleem, maar je ziet toch als ze naar de middelbare school gaan ze verzeilen achter de computer', aldus Joop Beijersbergen van SV Wassenaar. Tegenstand

Toch kunnen weinig kinderen écht tegenstand bieden tegen de 10-jarige Machteld. De 12-jarige Jette uit Voorschoten houdt het het langste uit. Machteld en Jette besluiten samen om tot een remise te komen. Maar dat is een knappe prestatie. 'Ik dacht eigenlijk dat ik ging verliezen', zegt ze na afloop lachend. En dus besluit het 'wonderkind' haar simultaanwedstrijd zonder verlies. Machteld wil deze zomer nog meer succes boeken. Dan hoopt ze mee te doen aan het WK in Spanje. LEES OOK: 'Schaken is hot', zegt directeur schaaktoernooi in Oegstgeest