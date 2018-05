Deel dit artikel:











Molens in onze regio druk bezocht tijdens Nationale Molendagen Molen de Vlieger in Voorburg. | Foto: Molen de Vlieger

VOORBURG - 'Het was een druk weekend', zegt molenaar Brand Zonderop. 'Iedereen was enthousiast. Ze bleven maar vragen stellen over de molen.' Zonderop is molenaar van De Vlieger in Voorburg, een van de molens die dit weekend opengesteld was voor het publiek tijdens de Nationale Molendagen.

Ruim 90.000 belangstellenden hebben dit weekeinde ergens in het land een molen bezocht. Dat schat de vereniging De Hollandsche Molen, die de Nationale Molendag mede-organiseert. Aan het jaarlijkse evenement deden op zaterdag ruim zevenhonderd molens mee en op zondag ongeveer 250. In onze regio waren bijvoorbeeld de molens in Aarlanderveen open, net als molens in Delft en dus in Voorburg. Het thema dit jaar was Ontmoet de molenaar.

Feestelijk weekend 'Mij konden ze ook ontmoeten', zegt Zonderop lachend. 'Zaterdag hebben we zo'n tweehonderd bezoekers gehad en zondag ook zoiets. Iedereen vond dat de molen er mooi uit zag. Het was een feestelijk weekend.'