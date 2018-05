Schip vaart tegen spoorburg: geen treinen tussen Boskoop en Gouda

Dit vrachtschip is tegen de spoorbrug over de Gouwe gevaren. | Foto: Media TV

GOUDA - Een containerschip is tegen een spoorbrug over de Gouwe gevaren. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Tussen Boskoop en Gouda rijden door het ongeluk geen treinen.

Het is nog onduidelijk hoeveel schade er precies aan de spoorbrug is. Volgens een woordvoerder van ProRail moet bij dit soort incidenten worden gecontroleerd of het spoor nog recht is. 'En dat duurt even.'

Monteurs zijn inmiddels aangekomen en hebben geconstateerd dat de brug 'flink beschadigd' is. Naar verwachting zijn de monteurs tot ongeveer 02.00 uur in de nacht bezig met het herstellen van de spoorbrug. Tot dan rijden er geen treinen. Er rijden stopbussen tussen Gouda, Waddinxveen Triangel, Waddinxveen, Boskoop Snijdelwijk en Boskoop.

Hoe het schip tegen de brug kon varen is nog niet bekend.