'Ik begon omdat ik werd gepest', Haagse Naomi (20) nu wereldkampioen kickboksen

DEN HAAG - De 20-jarige Naomi Tataroglu uit Den Haag mag zich sinds zaterdag wereldkampioen kickboksen noemen van de eerste editie van Global Fights Holland. De wedstrijd werd gehouden in de Haagse wijk Mariahoeve.

De Haagse begon negen jaar geleden met kickboksen. 'Ik begon omdat ik werd gepest. In eerste instantie deed ik het om stoer te zijn. Later vond ik het echt leuk.' Al jarenlang traint ze meerdere keren per dag. Ze doet ook geregeld mee aan competities in andere landen, bijvoorbeeld in China. Meestal zijn haar tegenstanders zo'n 25 of 26 jaar, vertelt ze.

Zaterdag speelde ze tegen een Engelse vrouw van 21. Ze won door 'een technische knock-out', wat inhoudt dat de Engelse niet meer verder kon. Tataroglu had wel verwacht dat ze zou winnen. 'Ik ging met een goed gevoel de ring in. Ik weet wat ik ervoor doe en hoeveel ik ervoor laat. Ik weet dat bepaalde tegenstanders dat niet doen.'



Heel trots

Dit was een van haar laatste kickbokswedstrijden. Ze gaat een overstap maken naar MMA, een andere vechtsport. Maar voor nu is ze vooral even heel blij met de overwinning. 'Het voelt raar, maar ook leuk. Ik ben echt heel trots.'