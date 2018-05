Beloning voor degene die moordenaars zwanen Zuiderpark vindt

Een van de zwanennesten in het Zuiderpark. Foto: Politie

DEN HAAG - Wie weet wie afgelopen weken vier zwanen heeft gedood in het Zuiderpark, kan een beloning krijgen. Er is inmiddels een bedrag van zo’n duizend euro beschikbaar gesteld voor degene die de schuldige aanwijst.

Het initiatief om een beloning uit te loven komt van Hagenaar John van Zweden. Hij stond op de lijst voor Groep de Mos/Hart voor Den Haag.

Een paar dagen geleden kondigde hij een beloning van 500 euro aan voor degene die de dader(s) aangeeft. Volgens de Hagenaar

hebben veel mensen op zijn oproep gereageerd en geld bijgelegd.

De Hagenaar reageerde met zijn tweet op het bericht van de politie dat er afgelopen weken in het Zuiderpark vier dode zwanen waren gevonden. Hun nek was omgedraaid. Er waren ook in verschillende nesten eieren vertrapt.

Van Zweden legt uit dat zijn tweet een impuslieve actie was. 'Ik heb nogal wat met zwanen. En ik kan gewoon niet begrijpen dat er mensen zijn op de wereld die voor niks vier zwanen de nek omdraaien.'