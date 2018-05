Deel dit artikel:











Spelersbus SJC opgewacht door hordes supporters in Noordwijk na behalen kampioenschap Spelersbus komt aan in Noordwijk. | Foto: AS Media

NOORDWIJK - De selectie van voetbalclub SJC is zondagavond feestelijk onthaald in Noordwijk. SJC werd eerder die dag kampioen in de hoofdklasse na de winst op Achilles 1894 in Assen. De Noordwijkse ploeg won met 1-2.

Direct na het fluitsignaal stormden supporters het veld op. SJC promoveert naar de derde divisie zondag. Het Noordwijkse voetbal scoort sowieso goed. Zaterdag werd VV Noordwijk al kampioen. De spelers van SJC werden zondagavond opgewacht door hordes supporters. Ze stonden op de spelersbus te wachten bij de club.