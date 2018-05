West Wekker: De eindexamens beginnen en schip vaart tegen spoorbrug

DEN HAAG - Goedemorgen! De eindexamens beginnen vandaag. Verder in de West Wekker aandacht voor de gedode zwanen in het Zuiderpark en een wonderkind van slechts 10 jaar oud.

1. Maandag beginnen de eindexamens: 'Rust uit en heb vertrouwen'

Nagelbijten, zenuwentoestand, peentjes zweten. Vandaag begint het eindexamen. Vmbo doet Nederlands, havo natuurkunde en vwo allerlei soorten wiskunde.

2. Schip vaart tegen spoorbrug: geen treinen tussen Boskoop

Er raakte niemand gewond, maar het treinverkeer was na het ongeluk nogal ontregeld. De verwachting is dat er tussen Boskoop en Gouda tot maandagavond geen of veel minder treinen kunnen rijden.

3. Beloning voor degene die moordenaars zwanen Zuiderpark vindt

Wie weet wie afgelopen weken vier zwanen heeft gedood in het Zuiderpark, kan een beloning krijgen. Er is inmiddels een bedrag van zo’n duizend euro beschikbaar gesteld voor degene die de schuldige aanwijst.

4. Wonderkind (10) schaakt tegen 19 anderen tegelijk in Wassenaar

Een bijzondere middag voor 16 kinderen uit de regio. Zij mochten het zondag opnemen tegen de 10-jarige Machteld van Foreest. Zij is Nederlands kampioen schaken onder de 14 jaar en wordt door kenners een echt 'wonderkind' genoemd. Machteld kwam langs in Wassenaar waar een zogeheten simultaanwedstrijd was georganiseerd door de Schaakvereniging Wassenaar.

5. Spelersbus SJC opgewacht door hordes supporters in Noordwijk na behalen kampioenschap

De selectie van voetbalclub SJC is zondagavond feestelijk onthaald in Noordwijk. SJC werd eerder die dag kampioen in de hoofdklasse na de winst op Achilles 1894 in Assen. De Noordwijkse ploeg won met 1-2.

Weer: De bewolking trekt weg naar het zuiden. In de middag wordt het zo'n 26 graden. Aan zee is het later op de dag minder warm door een stevige noordenwind.