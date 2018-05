Beperkt treinverkeer Gouda-Boskoop na botsing schip tegen spoorbrug

Dit vrachtschip is tegen de spoorbrug over de Gouwe gevaren. | Foto: Media TV

GOUDA - Het treinverkeer tussen Boskoop en Gouda is nog tot zeker maandagavond flink verstoord. Dat is het gevolg van een aanvaring waarbij een containerschip zondagavond tegen één van de spoorbruggen over de Gouwe botste. Er rijden minder treinen. Ook kunnen er vooralsnog geen schepen onder de brug door. Het schip botste tegen de spoorbrug in de lijn tussen Gouda en Alphen.

Volgens ProRail is de voorlopige prognose dat het herstel van de brug tot zeker 18.30 uur gaat duren. Tot die tijd is zhet treinverkeer tussen Gouda en Boskoop beperkt tot twee per uur in plaats van vier per uur. De treinen worden omgeleid over de sporen richting Den Haag, die over een andere brug gaan. De scheepvaart over de Gouwe is volledig gestremd. 'Met gespecialiseerde monteurs zijn we aan het bekijken wat de mogelijkheden zijn om de problemen op te lossen,' aldus een woordvoerder van ProRail.

De spoorbrug werd door de aanvaring zondagavond flink beschadigd. De brug is verschoven op de fundering, meldde ProRail. De NS adviseert reizigers om een reisplanner te raadplegen voor een actueel reisadvies. Het treinverkeer van Gouda naar Den Haag en Rotterdam heeft geen last van de problemen met de brug, de hefbrug waar die treinen overheen gaan is niet geraakt door het containerschip.