Deel dit artikel:











Hele dag problemen op het spoor door botsing met spoorbrug Dit vrachtschip is tegen de spoorbrug over de Gouwe gevaren. | Foto: Media TV

GOUDA - Het treinverkeer tussen Boskoop en Gouda is nog tot zeker maandagavond flink verstoord. Dat is het gevolg van het containerschip dat zondagavond tegen de spoorbrug over de Gouwe botste.

Tot maandagavond 18.30 uur kunnen tussen Boskoop en Gouda veel minder treinen rijden. De spoorbrug werd namelijk door de aanvaring flink beschadigd. De brug is verschoven op de fundatie, meldde ProRail. De NS adviseert reizigers om een reisplanner te raadplegen voor een actueel reisadvies.