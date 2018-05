Deel dit artikel:











Twee mensen van balkon gered bij woningbrand in Zuiderparklaan De bewoners zijn door de brandweer opgevangen (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Twee mensen zijn zondagnacht door de brandweer van een balkon gered omdat er brand was ontstaan in een portiekwoning aan de Zuiderparklaan in Den Haag. De brandweer heeft het vuur gedoofd, niemand raakte gewond.

Het tweetal werd met een ladder in veiligheid gebracht. Ook moesten twee andere huizen worden ontruimd omdat er door de brand veel rook ontstond. De politie stelt een onderzoek in naar de brand. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is geweest.