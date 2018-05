Auto in lichterlaaie langs de A13

DEN HAAG - Op een parkeerplaats langs de A13 richting Rotterdam heeft een auto in brand gestaan. De brandende personenauto was voor de langsrijdende forenzen maandagmorgen goed te zien.

De auto stond in brand bij benzinestation Texaco Vrijenban. Op beelden is te zien dat de voorkant van de auto in lichterlaaie staat. Om ongeveer half acht was het vuur door de brandweer geblust. Hoe het komt dat de wagen uitbrandde, is niet bekend.

Vanaf het Prins Clausplein tot Rottterdam The Hague Airport ontstond maandagmorgen een file van 8 kilometer. Niet duidelijk is of dat het gevolg was van de brandende auto.