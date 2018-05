Ooggetuige: 'Botsende binnenvaartschip was te hoog beladen'

GOUDA - Het binnenvaartschip dat zondagavond tegen de spoorbrug bij Gouda botste, was hoger beladen dan de doorvaarthoogte van de brug toelaat. Dat meldt zeiler Hugo, die het ongeluk vanaf zijn plezierjacht zag gebeuren. 'Het geluid van metaal dat tegen metaal schuurt, zo klonk het.'

De zeilreis van Hugo met zijn vriendin en dochter richting het Noord-Brabantse Willemstad 'ging van een leien dakje', tot het ongeluk bij de Goudse spoorbrug gebeurde. 'Ik zag dat de hoogste containers een paar centimeter te hoog waren. Zachtjes zei ik tegen mezelf: 'dit ga je niet menen...'. Daarna hoorde ik een container tegen de brug aan schuren, maar het schip was te zwaar om daardoor tegengehouden te worden. Door het zware gewicht van het schip kwam de brug volledig in beweging. De uitstekende container werd opgetild en landde daarna met een enorme klap op het dek.' Tekst loopt door na Tweet.



Kort na de botsing van het binnenvaartschip breekt het zweet Hugo opnieuw uit. 'De spoorbrug was duidelijk geraakt, maar nog geen twee minuten daarna reed er al een trein overheen. Toen stond mijn hart even stil, want wat nou als de spoorbrug en het spoor verbogen zijn? Dan zou er een trein kunnen ontsporen.'



Rechtsomkeert

Het scheepvaartverkeer bij de boot kwam meteen tot stilstand. 'Informatie over het incident was er niet. Er kwam alleen een melding van Rijkswaterstaat dat er problemen waren met het vaarverkeer. Daarop hebben wij rechtsomkeert gemaakt. Willemstad gaan we niet meer halen, dus meren we aan in een jachthaven in de buurt. Maar voor het overige verkeer is het wel lastig, want die moeten nu waarschijnlijk een omweg maken over zee. Dat vindt niet iedereen even prettig.'

Voorlopig zijn zowel het treinverkeer als het scheepvaartverkeer gestremd als gevolg van het ongeluk. ProRail onderzoekt de situatie, maar vermoedt dat tot maandagavond 18.30 uur geen treinen kunnen rijden.



Belangrijke route

Het schip voer over het Gouwekanaal, een drukke vaarroute (de Staande Mast Route). Daar staan twee bruggen: de spoorbrug voor de regionale treinen van het R-net en de hefbrug, een beweegbare dubbele spoorbrug voor de intercitytreinen. Bij die laatste brug werden afgelopen weekend werkzaamheden uitgevoerd. Deze hefbrug ligt op één van de drukst bereden spoortrajecten van Nederland.

