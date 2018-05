Eindexamens: Extra controle op spieken met gadget

REGIO - Gewapend met je gelukspen, een flesje water, nog een gelukspen voor de zekerheid en een tweede flesje water voor als je echt dorst hebt. Eindexamenkandidaten zijn er klaar voor. De afgelopen weken hebben ze hard geblokt. Dit jaar wordt er extra streng gecontroleerd op mobiele telefoons en andere gadgets, zoals de smartwatch, zeggen onderwijsdeskundigen van de organisatie Onderwijs van Morgen.

Maandag starten de meeste eindexamens in het voortgezet onderwijs. Vmbo doet Nederlands, havo natuurkunde en vwo allerlei soorten wiskunde.

De controle op gadgets is om spieken en fraude tegen te gaan. De grootste fraudeaffaire in Nederland speelde in 2013. De fraude kwam aan het licht toen het vwo-examen Frans een dag voor de afname van het examen op internet verscheen. Het examen kwam uit de kluis van de islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam. Er was ingebroken door een aantal jongeren, de kluis was opgebroken en 27 eindexamens werden gefotografeerd en doorverkocht.



Gestolen examens

De gestolen examens uit Rotterdam waren ook gebruikt op scholen in Alphen aan den Rijn, Zoetermeer en Leiden. Onder de 11 verdachten waren een Delftenaar, een Zoetermeerder en een Hagenaar.



LEES OOK: Maandag beginnen de eindexamens: 'Rust uit en heb vertrouwen'