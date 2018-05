Deel dit artikel:











Opgesloten in kooi tegen kinderprostitutie Opgesloten tegen kinderprostitutie | Foto: Omroep West Opgesloten tegen kinderprostitutie | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Twaalf uur lang opgesloten in een kooi van één bij twee meter. Met alleen een matras, een kommetje rijst en wat water. Het is natuurlijk niet te vergelijken met wat in India kinderprostituees doorstaan, maar met deze actie probeert Free A Girl de aandacht te vestigen op de situatie van miljoenen jonge meisjes die dagelijks slachtoffer zijn van gedwongen prostitutie.

Om 8.00 uur maandagochtend werd Carolien Brederije als eerste 'slachtoffer' in de Den Haag in de kooi opgesloten door burgemeester Pauline Krikke. 'Voor 50 euro kan een meisje uit de prostitutie bevrijd worden', vertelt Brederije. Tekst loopt door na Tweet.

De slachtoffers zitten twaalf uur lang in de kooi opgesloten, elke twee uur mogen ze even naar buiten om te plassen. Ondertussen proberen ze mensen die langslopen te overtuigen om te doneren. De Lock Me Up-actie duurt nog tot en met vrijdag.