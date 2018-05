Transportbedrijf: 'Hoogwater mogelijk oorzaak van botsing binnenvaartschip met spoorbrug'

GOUDA - Transportbedrijf Nedcargo vermoedt dat het ongeluk bij Gouda, waar een binnenvaartschip tegen een spoorbrug botste, veroorzaakt is door hoogwater. Dat zegt directeur Bert van Grieken tegen Omroep West. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval loopt nog.

De schipper voer met het vrachtschip richting de Rotterdamse haven. Bij de spoorbrug in Gouda kwam de achterste rij containers die op het schip stond hard in botsing met de brug.

'Het zou kunnen zijn dat hoogwater hier een rol heeft gespeeld', zegt Van Grieken. 'Misschien was er hoogteverschil tussen de rijen containers. Het schip zou kunnen zijn gaan hellen. We zullen de resultaten van het onderzoek moeten afwachten.'



Hoogtebeperking

Het is de verantwoordelijkheid van de schipper om de hoogtebeperkingen bij bruggen in acht te nemen. 'De brug, die de tien dagen ervoor in onderhoud was geweest, kende een maximumdoorgang van zeven meter hoog. Door het hoge waterpeil kan dat op het moment van het ongeluk ook 6.90 of 6.99 meter zijn geweest', aldus Van Grieken.

De schade aan de zogeheten Vierde Gouwebrug is groot. Door het ongeluk is de brug van zijn plek verschoven en ernstig beschadigd, zo blijkt maandagmiddag na eerste onderzoek van ProRail. Experts van ingenieursbureau Movares onderzoeken verder of de brug zo snel mogelijk kan worden hersteld.



Spoorboekje

R-Nettreinen tussen Gouda en Alphen aan den Rijn moeten voorlopig omrijden via de naastgelegen brug. Daardoor kunnen er veel minder treinen rijden dan het spoorboekje belooft.

