Pornotentoonstelling erg succesvol: 'Sex sells, zullen we maar zeggen'

DEN HAAG - Met ruim vierduizend bezoekers in de eerste weken is de tentoonstelling 'Porno op Papier' van Museum Meermanno een behoorlijk succes. 'Sex sells, zullen we maar zeggen', zegt Nathalie Alblas van het museum. 'Als je een tentoonstelling Porno op Papier noemt kun je verwachten dat mensen nieuwsgierig zijn natuurlijk.'

Museum Meermanno merkt dat de bezoekersaantallen voor deze tentoonstelling hoger liggen dan andere tentoonstellingen die het museum doorgaans heeft. 'De tentoonstelling is nog niet zo populair als de tentoonstelling van Fiep Westendorp die we gehad hebben', vertelt Alblas. 'Met die tentoonstelling trokken we heel veel families met jonge kinderen. Die vind je uiteraard niet terug bij Porno op Papier.'

Aan de hand van boekjes en plaatjes geeft Museum Meermanno in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek aandacht aan porno door de eeuwen heen. Met boeken, tijdschriften en ook podcasts wordt de plek van porno in de steeds veranderende maatschappij belicht.



Een bepaalde hoeveelheid licht

'Onze bezoekers zijn vooral verrast door het maatschappelijke verhaal achter de plaatjes', vertelt Alblas. 'Het zijn niet alleen pikante plaatjes waar ze naar kunnen kijken, maar er zit vaak een thema achter. Over taboes en seksualiteit in een bepaald tijdsbeeld bijvoorbeeld.'

De tentoonstelling is nog te zien tot 24 juni in Museum Meermanno. De populariteit zal waarschijnlijk niet leiden tot een verlenging van de expositie: 'Dat is erg lastig vanwege de kwetsbaarheid van bepaalde plaatjes en boeken, die kunnen maar een bepaalde hoeveelheid licht verdragen in een beperkte periode', legt Nathalie Alblas uit. Wel zijn er dagen dat het museum extra opengaat, zoals op 21 mei, wanneer het Tweede Pinksterdag is.

LEES OOK: Heb jij spannende toekomstplannen? Koop een strip- en paaldansclub