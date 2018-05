Orgel met 1.200 pijpen krijgt nieuw leven in Polen

VOORBURG - Het orgel uit de Fonteinkerk in Voorburg krijgt een nieuw leven in Polen. Het instrument uit 1958 is verkocht aan een katholieke kerk in Suraz. Ook de kerk zelf is verkocht. Het gebouw wordt getransformeerd naar een appartementencomplex.

Na de sluiting van de Fonteinkerk was Louis Cosman van de Protestantse Gemeente Voorburg (PGV) bang dat het orgel op een zolder zou verdwijnen. 'We zijn er erg blij mee dat voor het orgel in Polen een nieuwe plek is gevonden', vertelt Cosman maandagochtend. De komende vier dagen is een groep mannen uit Polen bezig met uit elkaar halen van het enorme instrument met zo'n 1.200 pijpen.

De Polen hebben het orgel voor 27.500 euro overgenomen van de PGV. Wat er met het geld gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Een nieuw orgel zal er niet van worden gekocht. In de Oude Kerk in het dorp staat nog een groot kerkorgel uit de negentiende eeuw. Deze kerk is nog wel in gebruik in Voorburg.





