Burgemeester Krikke bezoekt derde slachtoffer steekpartij Den Haag

DEN HAAG - Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag heeft maandagmiddag het derde slachtoffer van de steekpartij op het Johanna Westerdijkplein bezocht. Op maandag 7 mei bezocht ze al de andere twee slachtoffers. Het derde slachtoffer kon toen nog niet worden bezocht in verband met zijn medische toestand.

Het bezoek van de burgemeester had een besloten karakter. 'Ik ben opgelucht dat het ook met deze man weer enigszins de goede kant op gaat. Het is afschuwelijk wat hem is aangedaan, het was fijn even bij hem langs te kunnen gaan. Ik bewonder zijn veerkracht en wens hem veel sterkte bij het verder werken aan zijn herstel', aldus Krikke.

Bij de steekpartij op Bevrijdingsdag raakten drie mensen gewond toen een man met een mes op hen instak. Het motief van de aanval door Malek F. is nog altijd niet duidelijk. De verdachte zit nog steeds vast. Zijn advocate wil niet ingaan op de zaak, zolang het onderzoek loopt.

