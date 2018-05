Met een goede geodriehoek (geen Hema) naar het eindexamen

WESTLAND - 'Ik heb een goede geodriehoek. Niet die van de Hema', vertelt vwo-eindexamenleerling Luuk op de eerste dag van de eindexamens. Hij zit op het ISW in 's Gravenzande en staat te popelen om zijn examen wiskunde te beginnen.

De examens beginnen maandag voor iedereen pas om 13.30 uur. Als het aan de leerlingen van het ISW had gelegen, waren ze al om 09.00 uur begonnen. Het is zo lang wachten, vinden de meesten. 'De leerlingen zijn gespannen', zegt verslaggever Renske van der Zalm. 'Vooral omdat het de allereerste dag is.'

Speciale tips voor andere eindexamenkandidaten hebben ze niet. 'Nou ja: Oefenen, oefenen, oefenen en dan komt het wel goed', zegt havoleerling Jim. 'En zorgen dat je een goede geodriehoek hebt'. Vorige week waarschuwde de Hema dat er in de afgelopen weken een partij van de driehoeken is verkocht met drukfouten. Bij de foutieve exemplaren staan te veel streepjes tussen de tientallen aan de buitenkant.