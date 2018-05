Moordverdachten Ans van der Meer(85) zouden nog een brute overval hebben gepleegd

DEN HAAG - De man en vrouw die worden verdacht van de moord op de Haagse Ans van der Meer worden ook verdacht van een overval op een ouder echtpaar in de Stieltjesstraat in Den Haag in 2016. Dat bleek maandag tijdens een zogenoemde pro-formazitting.

Najma Z. (35) en Paulus O. (43) worden verdacht van de moord op de 85-jarige Ans van der Meer. De vrouw kwam juni 2017 op een gruwelijke manier om het leven in haar flat aan de Louis Davidsstraat in de Haagse wijk Loosduinen. Ze was gestikt in een kledingstuk. Bijna al haar ribben en borstbeen waren gebroken. Er waren sieraden gestolen en haar pinpas was weg.

Tijdens de pro-formazitting werd duidelijk dat de twee verdachten niet alleen van deze moord worden verdacht, maar ook van een overval op een ouder echtpaar. De 64-jarige vrouw en 71-jarige man werden juli 2016 in hun flat aan de Stieltjesstraat in Laakkwartier bedreigd en mishandeld. De overvallers - een man en een vrouw - gingen ervandoor met een klein geldbedrag.



Andere overval bekijken

Iemand uit het politieteam in de zaak van Ans van der Meer kwam op het idee om de overval op de Stieltjestraat te bekijken. 'De aanpak van de overvallen is vergelijkbaar. Toen zijn we verder onderzoek gaan doen. Inmiddels zijn we zover dat de overval in de Stieltjesstraat ook ten laste gelegd wordt aan de twee verdachten in de zaak van Ans van der Meer', zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

De twee verdachten ontkennen dat ze iets te maken hebben met de overvallen. Najma Z. wil zelfs helemaal niets verklaren. 'Ik zit hier onterecht. Ik ken mevrouw Van der Meer niet en ik ben nooit in die flat geweest', zei Z. tegen de rechter. Haar partner Paulus O. heeft wel een verklaring afgelegd, maar hij ontkent betrokken te zijn bij de dood van Ans van der Meer.



Verdachten blijven vastzitten

De advocaat van Najma Z. vroeg om haar vrijlating, maar daar ging de rechter niet in mee. De twee verdachten blijven vastzitten. De inhoudelijke behandeling van de zaak gaat nog even duren. Er moet nog een aantal getuigen worden gehoord, onder wie de ouders van Paulus O. De volgende pro-formazitting staat gepland op 24 juli.